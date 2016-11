Musterdemokrat

Die griechische Polizei ist am Dienstag abend in Athen mit Tränengas und Blendgranaten gegen Tausende Demonstranten vorgegangen, die gegen den Besuch von US-Präsident Barack Obama protestierten. Die Beamten wollten verhindern, dass der Zug in das Stadtzentrum gelangte. Wenige Stunden später – am Mittwoch vormittag – erklärte sich Obama in einer Rede in Athen zum Befürworter demokratischer Verhältnisse. Die Regentschaft des Volkes sei unersetzbar. Die Geschichte zeige, dass Länder mit demokratischer Führung gerechter, stabiler und erfolgreicher seien. (dpa/AFP/jW)