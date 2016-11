Auf ewig am Hindukusch

Bundeswehr in Afghanistan. 2. September 2013, Baghlan Foto: Sabine Siebold/Reuters

Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein Bundestagsmandat gebilligt, nach dem bis zu 980 deutsche Soldaten bis Ende 2017 in Afghanistan stationiert bleiben sollen. Die sogenannte Ausbildungsmission »Resolute Support« findet unter NATO-Dach statt. Derzeit sind sogar mehr als tausend deutsche Soldaten vor Ort. Dies soll allerdings im Rahmen von Kontingentwechseln trotz anderslautendem Mandat zulässig sein.

Insgesamt sind als Teil eines NATO-Einsatzes aktuell rund 13.000 ausländische Soldaten im Land. Deutschland und Italien stellen nach den USA die größten Truppenkontingente. Aufgabe der NATO-Soldaten soll nach dem offiziellen Ende des NATO-Kampfeinsatzes im Jahr 2014 die Ausbildung und Beratung von afghanischer Armee und Polizei sein. Zu Hochzeiten des NATO-Kampfeinsatzes waren weit mehr als 100.000 ausländische Soldaten im Land.

Der Kabuler Regierung entgleitet die Kontrolle über das Land jedoch bereits wieder. Bei einem Selbstmordanschlag auf das deutsche Konsulat in Masar-i-Scharif wurden vergangene Woche vier Afghanen getötet und mehr als 100 verletzt. Auf einem Militärstützpunkt am Rande der Stadt sind rund 800 deutsche Soldaten stationiert, weitere etwa 150 Bundeswehr-Soldaten sind in der Hauptstadt Kabul im Einsatz. Dem neuen Mandat muss der Bundestag bis Ende des Jahres zustimmen.

»Die Bundesregierung treibt die Bundeswehr wieder tiefer in den Afghanistan-Krieg hinein«, kritisierte Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag, am Mittwoch. »Noch vor zwei Jahren rechtfertigte die Bundesregierung den fortgesetzten Einsatz in Afghanistan als zeitlich befristete Ausbildungs- und Beratungsmission.« Nun aber drohe »der Bundeswehr-Einsatz Stück für Stück zu einem Kampfeinsatz gemacht zu werden«. Dieser fordere das Leben Unschuldiger. »Dies erhöht erheblich die Gefahr von Vergeltungsaktionen, wie der Angriff auf das deutsche Konsulat in Masar-i-Scharif verdeutlicht.« (Reuters/dpa/jW)