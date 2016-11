Briefkastenfirma BRD

Mit freundlichen Grüßen vom Absender: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich etwas vorgenommen. Er hat angekündigt, das Gründen von Briefkastenfirmen zu erschweren. Sein Ministerium teilte am Donnerstag mit, einen ersten Referentenentwurf für ein Gesetz zur Prävention von Steuerhinterziehung erarbeitet und an die übrigen Ministerien und Landesregierungen verschickt zu haben.

Vorgesehen seien in dem »Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz« unter anderem deutlich strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken sowie höhere Strafen bei Verstößen, meldete AFP. Das »steuerliche Bankgeheimnis« solle in diesem Zusammenhang teilweise aufgehoben, die Fristen zur Verjährung sowie für die nachträgliche Steuerfestsetzung sollten heraufgesetzt werden.

Wenig Vertrauen in Schäubles Pläne setzt die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Sahra Wagenknecht. Gegenüber jW erklärte sie am Donnerstag: »Das Gesetz wird die Steuerhinterziehungsmafia kaum beeindrucken.« Dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen und Steueroasen innerhalb Europas blieben davon völlig unberührt, das in Schäubles Entwurf vorgesehene Bußgeld sei nach wie vor lächerlich. Mehr Personal für nötige Kontrollen sei auch nicht vorgesehen. »Dies zeigt, dass die Bundesregierung gar kein Interesse daran hat, den Steuertricks der Reichen wirklich auf die Schliche zu kommen«, so Wagenknecht.

Das Handelsblatt berichtete am Mittwoch, dass »zahlreiche Dax-Konzerne« Steuerschlupflöcher in Deutschland nutzten. Die Briefkastenfirmen befänden sich »nicht in Dublin oder Panama City, sondern in Monheim am Rhein, Niederstraße Nummer 29«. Allein dort hätten 34 Unternehmen ihren Sitz. Die Betreiberfirma Monheim 285 werbe für ihr Geschäftsmodell: »Für alle, die schnell, unkompliziert und ohne große Zusatzkosten ihren Firmensitz nach Monheim verlegen möchten.« Denn: »Sie profitieren vom niedrigsten Gewerbesteuersatz in Nordrhein-Westfalen.« 129 Euro koste das pro Jahr in der günstigsten Variante, heißt es in dem Artikel weiter. Bürgermeister Daniel Zimmermann von der Partei »Peto – die junge Alternative« zeige sich sichtlich zufrieden: »Seitdem wir den Steuersatz das erste Mal gesenkt haben, sind über 300 Firmen zu uns gezogen«, sagte er dem Handelsblatt. Der in Oberhausen ansässige Chemiekonzern Oxea spare durch seinen Umzug in die 40.000-Einwohner-Stadt zwischen Leverkusen und Köln rund zehn Prozent Steuern im Jahr. Die in Krefeld produzierende Fressnapf Tiernahrungs AG hat ihren Steuersitz ebenso nach Monheim verlegt wie die im niedersächsischen Wolfenbüttel Kräuterlikör herstellende Mast-Jägermeister SE, auch die BASF-Töchter Polyurethanes Licensing GmbH und Cognis haben eine Briefkastenadresse in Monheim. Hinzu kämen die Henkel-Tochter IP Management und der Chemiegigant Bayer. Insgesamt würden in dem Städtchen 225 Millionen Euro Gewerbesteuern im Jahr eingenommen, »soviel wie in Dresden oder Duisburg«, schreibt das Handelsblatt. Geld, das den öffentlichen Haushalten fehlt.

Auf jW-Nachfrage antwortete das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag: »Um geeignete Maßnahmen zur Einschränkung dieser Gewinnverlagerung zu prüfen, hat das BMF auf Bitte der Länderfinanzminister eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die geeignete Maßnahmen zur Verhinderung dieser Gestaltungen erarbeiten soll.« Die Arbeitsgruppe habe sich im September konstituiert. »Gewinne sind auch innerdeutsch dort zu versteuern, wo sie erwirtschaftet werden – steueroptimierte Gewinnverlagerungen sind nicht nur international, sondern auch national zu verhindern.« Es bestehe dringender Handlungsbedarf: »Mit einer Entschließung bittet NRW die Bundesregierung, einen Gesetzesvorschlag zur Verhinderung solcher Gestaltungsmodelle zu erarbeiten«, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. Auf geht’s, Schäuble.