Vor dem Einmarsch

Unter Beschuss: Ein irakischer Soldat zielt mit seinem Gewehr in Richtung Mossul (31.10.2016) Foto: REUTERS/Stringer

Spezialeinheiten der irakischen Armee sind am Dienstag erstmals in das Stadtgebiet der vom »Islamischen Staat« (IS) kontrollierten Großstadt Mossul eingedrungen. Unterdessen bereitet sich die türkische Armee, die an der vor rund zwei Wochen angelaufenen Mossul-Operation aufgrund eines Vetos aus Bagdad nicht beteiligt ist, auf einen Einmarsch in den Nordirak vor. Eine große Zahl von Panzern sowie schwere Artillerie der in der türkischen Hauptstadt Ankara stationierten 28. mechanisierten Infanteriebrigade wurden am Dienstag in die nahe der Grenze zum Irak gelegene südosttürkische Stadt Silopi verlegt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag eine Verstärkung der Truppen im Grenzgebiet mit einer möglichen Einnahme der noch vom IS besetzten Stadt Tal Afar durch die Al-Haschd Al-Schaabi (Volksmobilmachung) gerechtfertigt. »Tal Afar ist turkmenisches Gebiet«, erklärte Erdogan. »Wenn die Volksmobilmachung dort Terror verbreiten sollte, werden wir darauf antworten.« Diesem von der irakischen Regierung zum Kampf gegen den IS aufgestellten und vom Iran logistisch unterstützten Verband gehören rund 40 überwiegend schiitische Milizen einschließlich ausländischer Freiwilliger an.

Dass die Sicherheit der Turkmenen in der 170 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt gelegenen Stadt Tal Afar tatsächlich die Hauptsorge der Regierung in Ankara ist, scheint fraglich. So hatte die Türkei keinen Finger krumm gemacht, als im Sommer 2014 Zehntausende schiitische Turkmenen die Flucht vor dem IS ergriffen.

Vielmehr scheint das tatsächliche Ziel das 50 Kilometer westlich von Tal Afar gelegene, an Syrien grenzende Siedlungsgebiet der jesidischen Glaubensgemeinschaft Sengal (Sindschar) zu sein. »Sindschar ist auf dem Weg, das neue Kandil zu werden«, hatte Erdogan am Wochenende unter Bezugnahme auf das Hauptquartier der Arbeiterpartei Kurdistans PKK im irakisch-iranischen Grenzgebiet erklärt.

Die Türkei sei nicht gezwungen, hinter ihrer Grenze zu warten, während sich die PKK in Sindschar festsetze, erklärte Verteidigungsminister Fikri Isik. Er rechtfertigte die Truppenverstärkung in Silopi am Dienstag gegenüber der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit dem Kampf gegen die PKK und »signifikanten Entwicklungen auf der anderen Seite der türkischen Grenze«.

Guerillakämpfer der PKK und der Volksverteidigungseinheiten YPG aus Nordsyrien hatten im Sommer 2014 nach dem Angriff des IS auf Sengal Hunderttausenden Jesiden das Leben gerettet, indem sie einen Fluchtkorridor freikämpften. Die anschließend mit Hilfe von PKK-Ausbildern aus jungen Jesiden gebildeten Widerstandseinheiten Sengal (YBS) werden als Teil der Al-Haschd Al-Schaabi von Bagdad mit Waffen ausgerüstet. Nach erneuten Angriffen des IS auf jesidische Dörfer hatte das Oberkommando der YPG in der vergangenen Woche die Verlegung von 1.000 Kämpfern nach Sengal angekündigt. Diese sollen auch verhindern, dass sich IS-Kämpfer aus Mossul nach Nordsyrien zurückziehen.

Der irakische Premierminister Haidar Al-Abadi sprach angesichts der türkischen Truppenkonzentration im Grenzgebiet zum Irak von einem »rücksichtslosen Schritt«. Er kündigte an, die türkischen Militärs im Falle eines Eingreifens im Irak »als Feinde« zu behandeln. Die irakische Regierung sieht zudem die von Ankara mit Ausbildungshilfe für kurdische Peschmerga und sunnitisch-arabische Milizen gerechtfertigte türkische Militärpräsenz in der Ortschaft Baschika nahe Mossul als völkerrechtswidrige Besatzung an.

Zur Besorgnis hat Bagdad allen Grund. So zeigen regierungsnahe Medien die Türkei in den Grenzen des als Gründungsdokument der modernen Türkei geltenden »Nationalpaktes« der von Mustafa Kemal geführten Nationalbewegung aus dem Jahr 1920. Die Städte Erbil, Mossul und Kirkuk im Nordirak werden dort ebenso als türkisches Territorium bezeichnet wie die syrische Großstadt Aleppo sowie einige griechische Inseln. Im Friedensvertrag von Lausanne im Jahr 1923 konnten die Kemalisten ihre Ansprüche auf die ehemals osmanische Provinz Mossul nicht durchsetzen, da Großbritannien das erdölreiche Gebiet im Einflussbereich des unter britischem Mandat neugegründeten Irak sehen wollte. »Wir haben diese Grenzen nicht freiwillig akzeptiert«, wird Erdogan nun nicht müde zu beteuern.