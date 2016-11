Rassisten auf Nachwuchsfang

Zu Gast bei Pegida: Götz Kubitschek (Mitte) vom »Institut für Staatspolitik« am 16. Oktober in Dresden Foto: Oliver Killig/dpa

Zum »Aufstehen gegen Rassismus« mobilisiert das Bündnis »No Halgida« am Sonnabend nach Schnellroda im sachsen-anhaltischen Saalekreis. Auf dem Rittergut in der Gemeinde Steigra bei Halle veranstaltet die dort ansässige rechte Denkfabrik »Institut für Staatspolitik« (IfS) ein Treffen. Mit einem zweitägigen Wochenendkongress will deren Kopf, Götz Kubitschek, die 75. Ausgabe des zweimonatlich erscheinenden IfS-Hausblatts Sezession feiern, das extrem Rechten wie Rechtslibertären und -konservativen ein Forum bietet. »Wie auf der letzten Demonstration gegen die ›Sommerakademie‹ werden wir das Bild von der harmonischen Dorfgemeinschaft stören, uns mit Aktivisten vor Ort solidarisieren und die rechten Strukturen gemeinsam angreifen«, heißt es im Protestaufruf.

Das IfS gibt sich als Sprachrohr und Schulungsfabrik für rechtskonservative Jungakademiker. Von grölenden und prügelnden Neonazibanden grenzen sich Meinungsmacher Kubitschek und seine Clique offiziell ab. Entsprechend haben sie die Redner für ihr »Event« am Wochenende ausgewählt: Der Dresdner Jurist, Betriebswirt und Katholik Maximilian Krah saß bis September 2016 im CDU-Kreisverband. Die Gründe für seinen Austritt nennt der 39jährige auf seiner Website cdu-austritt.de. Ausgiebig klagt er dort über »unkontrollierte Masseneinwanderung« hauptsächlich »gering qualifizierter junger Männer aus islamischen Staaten«, aber auch über den Atomausstieg. Wie erwartet, bewarb sich Krah nun bei der AfD. Das berichtete die Sächsische Zeitung am Sonnabend. Der zweite Redner, der 48jährige Akademiker Marc Jongen, stößt als Vizesprecher der AfD Baden-Württemberg ins gleiche Horn. Seine Partei müsse, so sein Leitspruch, »avantgarde-konservative Positionen« vertreten. Die Zeit bezeichnete Jongen im Juni als »philosophischen Kopf« der AfD. Zur gleichen Zeit widmete ihm auch Sezession ein langes Interview.

Nahe steht die Denkfabrik auch der europaweiten völkisch-rassistischen, antimuslimischen und betont jugendlich auftretenden »Identitären Bewegung«. Diese versucht sich in Deutschland seit etwa vier Jahren zu behaupten. Martin Sellner etwa, Chef der »Identitären« in Österreich, schreibt seit 2015 als Autor für Sezession. Auch in der sachsen-anhaltischen Saale-Metropole Halle, etwa 40 Kilometer vom IfS-Sitz Schnellroda entfernt, breitet sich diese rechte Jugendorganisation aus. Ihr Ableger »Kontrakultur« inszeniert sich dort seit 2014 als »patriotisches Projekt« mit dem auch von Neofaschisten propagierten Ziel, einen »Austausch der europäischen Völker in das Bewusstsein der Deutschen zu rufen« und »die deutsche Leitkultur zu bewahren«. Anfang 2015 störten Mitglieder der Gruppe eine Bürgersprechstunde zur Asylpolitik. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln und weiteren Städten verteilten sie im Januar Pfefferspray, während der Landtagswahl im Frühjahr 2016 mauerten sie ein »Probewahllokal« für Geflüchtete zu.

Der »Identitären«-Ableger hat es zudem auf Studierende in Halle abgesehen. Wie der MDR am Wochenende berichtete, entrollten Mitglieder Mitte Oktober bei der Immatrikulation der Erstsemester ein Transparent mit ihrem Logo und der Aufschrift »Willkommen auf unserem Campus«. Zudem hätten sie Flugblätter und Süßigkeiten verteilt, berichtete Lucas Wanga vom Studierendenrat gegenüber dem Sender. Es sei auch nicht neu, dass die Gruppe linke und alternative Studierende einschüchtere, erklärte am Mittwoch ein Sprecher gegenüber jW. »Es gibt immer wieder Zwischenfälle, die ›Identitären‹ haben es primär auf diese Zielgruppe abgesehen.« Er betonte, dass es an der Uni einen antifaschistischen Grundkonsens gebe. Es sei zu begrüßen, dass die Universität die rechten Störer nun wegen Hausfriedensbruchs angezeigt habe.

Auch in Sachsen-Anhalt beobachtet der Verfassungsschutz die »Identitären«. Darüber hatte das Landesinnenministerium Mitte September informiert. Laut Polizei verfügt die Organisation in diesem Bundesland über etwa 50 feste Mitglieder in eigenständigen Strukturen. Eine Polizeisprecherin erläuterte, gegen die Gruppe werde derzeit unter anderem wegen Sachbeschädigung und Nötigung ermittelt. Torsten Hahnel vom Verein »Miteinander« bezeichnete das Programm der »Identitären« gegenüber dem MDR als »Ethnopluralismus«. Zum Schein verneinten sie Rassismus, bewerteten Menschen dennoch nach ethnischen, nationalistischen Kriterien und grenzten sie entsprechend aus.