Fledermäuse im Sinkflug

Diese Fußballfledermaus lebte klar über ihre Verhältnisse: aktuell Platz 14 in Spanien Foto: EPA/JUAN CARLOS CARDENAS

Mittwoch, 23. Mai 2001: Mauricio Pellegrino läuft zum Elfmeter an, er schießt ... Oliver Kahn hält den eigentlich gut getretenen Penalty. Bayern München ist der Champions-League-Sieger 2001. Die Spieler des Gegners FC Valencia schleichen geknickt vom Platz des Giuseppe-Meazza-Stadions in Mailand. Denkbar knapp ist der spanische Traditionsverein am größten Triumph seiner Geschichte vorbeigeschrammt. Bereits im Jahr zuvor war er, wenn auch deutlicher, mit 0:3, an Real Madrid gescheitert.

Zwei Jahre, zweimal das Finale des wichtigsten europäischen Wettbewerbs erreicht. Auch wenn die »Fledermäuse« neben Juventus Turin die einzige Mannschaft sind, die es fertigbrachte, zweimal in Folge im Endspiel der Champions League zu stehen, aber nie den begehrten Henkelpott ins heimische Mestalla-Stadion zu bringen: Der FC Valencia gehörte zu Europas Elite.

Zwar kam man in der Königsklasse danach nie wieder so weit, unter Trainer Rafael Benítez gelang es aber in der Saison 2003/04 die spanische Meisterschaft sowie den UEFA-Pokal nach Valencia zu holen. Danach begann ein schleichender sportlicher und auch finanzieller Abstieg. 2004 verließ Erfolgscoach Benítez den Klub und schloss sich dem FC Liverpool an. Trotz dieses Abgangs gehörte Valencia weiterhin zu Spaniens Spitze, auch wenn sich der Abstand zu Real Madrid und dem FC Barcelona in jeder Hinsicht stetig vergrößerte.

Kompensieren wollte man den drohenden Verlust der sportlichen Relevanz, durch teure Transfers und den Bau eines neuen Stadions, dem Nou Mestalla. Kurz gesagt: Der Verein lebte über seine Verhältnisse. Die Folgen waren gravierend und sind bis heute zu spüren. Im Jahre 2008 drückten Valencia bereits Verbindlichkeiten in Höhe von circa 650 Millionen Euro. Das neue Stadion wurde bis heute nicht fertiggestellt und steht derzeit als Mahnmal der Großmannssucht in der Stadt. Immerhin holte die Mannschaft 2008 den spanischen Pokal – bis heute der letzte Titel. Weltklassespieler wie David Silva oder David Villa mussten verkauft werden.

Da die Schuldenlast Ende 2013 die Existenz der Klubs bedrohte und keine nachhaltige Besserung in Sicht schien, gab es aus Sicht der Verantwortlichen nur einen Ausweg. Ein Investor musste her – und das möglichste schnell.

Auftritt Peter Lim: Mit Hilfe des Spielerberaters Jorge Mendes soll es gelungen sein, den Milliardär aus Singapur für einen Einstieg zu gewinnen. Ganz so dürfte es nicht gewesen sein, suchte Lim bereits zuvor schon die Möglichkeit, ins Fußballgeschäft einzusteigen. Ein Engagement bei Atletico Madrid scheiterte, während der FC Liverpool entsprechende Avancen von vornherein ablehnte. Lim eilt nämlich ein eher zweifelhafter Ruf voraus. Dazu trug die Beteiligung an bzw. der Besitz von Spielertransferrechten bei. Diese sogenannte Third Party Ownership (gewissermaßen eine Wette auf den steigenden Marktwert eines Spielers, bei dessen Transfers der »Eigner« mitverdient) ist mittlerweile im Weltfußball verpönt und verboten. Zuletzt stolperte darüber Englands Nationaltrainer Sam Allardyce.

Nichtsdestotrotz kam der Deal zustande. Lim übernahm ausnahmslos die Schulden des Vereins und stellte die Investition von 300 Millionen Euro in Aussicht. Vor der Saison 2014/15 verpflichtete man für viel Geld den Mittelfeldspieler André Gomes und die Verteidiger Nicolás Otamendi und Shkodran Mustafi. Am Ende dieses Spieljahres belegte Valencia Platz vier und schaffte anschließend die Qualifikation für die Champions League. Ruhe kehrte damit aber nicht ein.

Denn dieser sportliche Erfolg blieb bislang ein Ausreißer nach oben. In der darauffolgenden Saison verschliss man mit Nuno Espírito Santo und Phil Neville zwei Trainer. Nach zwischenzeitlichen Abstiegssorgen gelang unter Trainer Pako Ayesteran mit Rang 12 letztlich noch eine solide Plazierung im Mittelfeld.

Vor der aktuellen Spielzeit schien Lims Interesse an seinem »Spielzeug« schon merklich nachgelassen zu haben. Von den genannten Gomes, Otamendi und Mustafi spielt keiner mehr bei Valencia, auch Stürmer Paco Alcácer wurde an Barcelona verkauft. Als einzige fixe Neuzugänge standen Verteidiger Ezequiel Garay und der portugiesische Europameister Nani zu Buche. Immerhin gelang es, das Sturmtalent Munir El Haddadi und die gestandenen Spieler Eliaquim Mangala und Mario Suárez auszuleihen.

Aktuell wirkt die Kaderzusammenstellung mehr als unausgegoren. Dementsprechend enttäuschend ist der bisherige Saisonverlauf. Von den bisherigen neun Spielen wurden sechs verloren, dreimal ging man als Sieger vom Platz. Valencia steht momentan nur auf Platz 14 der Tabelle. Trainer Ayesteran ist mittlerweile schon wieder entlassen. Als Nachfolger wurde der Exnationaltrainer Italiens, Cesare Prandelli, verpflichtet. Der 59jährige hatte die Squadra Azzura 2012 ins Finale der Europameisterschaft geführt, scheiterte dann aber 2014 bei Galatasaray Istanbul. Seitdem blieb der Italiener ohne Job.

Unter Prandelli lässt sich in den ersten beiden Partien seiner Amtszeit ein klarer Trend zur sportlichen Besserung ausmachen. Bei seinem Debüt gegen Gijon gelang gleich ein 2:1-Sieg. Beim zweiten Spiel unter Prandellis Leitung war man dem FC Barcelona, trotz einer 2:3-Niederlage, mehr als ebenbürtig. Zwischenzeitlich führte Valencia sogar mit 2:1 und zeigte eine ausgesprochen gute Leistung. Am Montag erreichte man bei La Coruna, tief unten im Tabellenkeller, ein 1:1 – und fünf gelbe Karten.

Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass vor allem Atletico Madrid und der FC Sevilla in den letzten Jahren mit Sieben-Meilen-Schritten an der ehemals dritten Kraft in Spanien vorbeimarschierten. Manch ein Valencia-Fan wünscht sich wohl, trotz der bitteren Niederlage, einen Abend wie den des 23. Mai 2001 im Giuseppe-Meazza-Stadion zurück, an dem man zur europäischen Fußballelite gehörte.