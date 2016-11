So etwas wie ein Leistungsloch kennt er nicht: Dagur Sigurdsson in Rio Foto: Lukas Schulze /dpa-Bildfunk

Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist vor dem EM-Quali-Auftakt heute abend in Wetzlar »guter Dinge, dass wir schnell in unseren Rhythmus kommen«. Sämtliche 6.000 Tickets für die Partie des Titelverteidigers gegen Portugal sind verkauft. Als einfache Pflichtaufgabe mag Sigurdsson die Sache nicht verstanden wissen: »Portugal spielt eine aggressive Abwehr, das ist nicht weit weg von der Spielweise Brasiliens. Und wir wissen aus Rio, wie schwer das war«, warnte der Isländer. Auf dem Weg zu Olympiabronze hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in der Vorrunde gegen den Gastgeber mit 30:33 den kürzeren gezogen.

Gegen die für ihren Kampfgeist berühmten Portugiesen muss der Trainer auf Rückraumspieler Fabian Wiede verzichten, der wegen einer Schulterverletzung länger ausfällt. Auf eine Nachnominierung verzichtete Sigurdsson. Dass es bei seinen vielbeschäftigten Spielern nach den großen Triumphen in diesem Jahr zu einem Spannungsabfall kommen könnten, schließt er aus: »So etwas wie ein Leistungsloch kenne ich nicht. Ich kenne nur Niederlagen, und die sind nicht so schön wie Siege.«

Seine Schützlinge sehen das ähnlich. »Weltmeister waren wir schon lange nicht mehr. Das ist das nächste Ziel«, sagte Rückraumspieler Steffen Fäth. Und Kreisläufer Jannik Kohlbacher versicherte: »Man will mehr und mehr. Wir werden nie aufhören, Titel gewinnen zu wollen.«

Im Falle einer gelungenen EM-Ausscheidung werden sie die Verteidigung des Titels im Jahr 2018 allerdings wohl ohne den Erfolgscoach angehen müssen. Sigurdsson kann seinen bis 2020 laufenden Vertrag zum Jahresende kündigen, und vieles spricht dafür, dass er von dieser Option Gebrauch machen wird. Nach den Partien gegen Portugal und die Schweiz, wo die Deutschen am Samstag gastieren, wird er sich mit dem zuständigen DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning treffen. Noch im November will der 43jährige, der in der kommenden Woche in Berlin eine Biographie mit dem Titel »Feuer und Eis« vorstellen wird, eine Entscheidung treffen. Sollte der Isländer, der in seiner Heimat unter anderem an dem aus einer Keksfabrik entstandenen Kex Hostel beteiligt ist, bis 31. Dezember kündigen, könnte er den Verband zum 30. Juni 2017 verlassen. Zumindest das für viele deutsche Fans schlimmste Szenario schließt er aus: »Ich bin sicherlich bei der WM im Januar 2017 dabei.«

Danach stehen die Zeichen nach nur zweieinhalb Jahren im Amt wohl auf Trennung. Unter anderem soll der französische Spitzenklub Paris St. Germain am früheren Weltklassespielmacher interessiert sein. An der Seine könnte er dem Vernehmen nach 600.000 Euro pro Jahr kassieren – doppelt so viel wie beim DHB. Derzeit wird der Klub um Nationalspieler Uwe Gensheimer vom früheren Kieler Coach Noka Serdarusic betreut.

Andererseits wird geraunt, dass Sigurdsson die japanische Nationalmannschaft zu Olympia 2020 in Tokio bringen will. Seit seiner Zeit als Spielertrainer bei Wakunaga Leolic in Hiroshima (2000 bis 2003) gilt er als glühender Japan-Fan.

»Man nimmt die Gerüchte wahr«, sagte der Berliner Steffen Fäth vor dem EM-Quali-Auftakt. »Aber niemand weiß, ob sie stimmen.« Sigurdsson wohl am ehesten. Daran, dass er dem weltgrößten Handballverband im Fall der Fälle ein möglichst grandioses Abschiedsgeschenk zu machen vorhätte, zweifelt auch Hanning nicht. »Die Entwicklung der Mannschaft unter Dagur ist herausragend«, sagte der DHB-Vize vor der Partie in Wetzlar. »Ich glaube, dass wir eine gute Qualifikation und eine gute WM spielen werden.«