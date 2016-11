Steine im Glashaus

Vor dem Panorama Schanghais: Wirtschaftsminister Gabriel (2. v. l.) mit dem chinesischen Regierungschef Li Kequiang am Dienstag in Beijing Foto: Wu Hong/Reuters

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel befindet sich seit dem gestrigen Dienstag in der Volksrepublik China. Begleitet wird er bei dem sechstägigen Besuch von Bundestagsabgeordneten sowie einer 50köpfigen hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Und der Auftakt gestaltete sich ziemlich zäh.

Zunächst schien von beiden Seiten Steinewerfen im Glashaus angesagt. Bei Auftakt des Gabriel-Besuchs sei es zu Irritationen in Beijing gekommen, meldete gestern die Nachrichtenagentur dpa. Demnach war Handelsminister Gao Hucheng einer Sitzung des deutsch-chinesischen Wirtschaftsausschusses ferngeblieben. Als Hintergrund werden Verstimmungen der chinesische Seite im Zusammenhang mit der geplanten und seit kurzem unterbundenen Übernahme des mittelständischen deutschen Chipherstellers Aixtron durch den chinesischen Fonds Fujian Grand Chip Investment genannt. Gabriel dementierte das später.

Doch die Fakten wiegen schwer. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte Ende Oktober eine bereits ausgesprochene Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Aixtron-Transfer zurückgezogen, die Genehmigung widerrufen und eine erneute Überprüfung angekündigt. Begründung: Man habe neue »sicherheitsrelevante« Informationen erhalten. US-Geheimdienste hatten, wie das Handelsblatt vorige Woche meldete, dem Ministerium gesteckt, dass Aixtron-Technologie im chinesischen Atomwaffenprogramm zum Einsatz kommen könnte.

Das war nur ein Punkt auf der Problemliste. Vor seiner Abreise hatte der Vizekanzler in der Tageszeitung Die Welt seine Sicht auf die jüngsten Spannungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern dargelegt. Besonders treibt ihn ein chinesisches Vorhaben um, wonach schon ab 2018 Mindestquoten für Hersteller beim Verkauf von Elektroautos eingeführt werden sollen. Entsprechend der derzeit dabei diskutierten Proportionen hieße das etwa, dass Volkswagen jährlich mindestens 60.000 Elektroautos absetzen müsste, um weiter im bisherigen Umfang seine Benzin- und Dieselfahrzeuge dort verkaufen zu dürfen. Dafür fehlt es aber den Wolfsburgern, die in den vergangenen Jahren viel Know-how, Energie und Ingenieursarbeit in den kreativen Umgang mit Abgasnormen gesteckt hatten, bisher an Produktions- und Entwicklungskapazitäten. Selbst die BMW AG, die von allen deutschen Herstellern bis dato am meisten in die Entwicklung neuer Antriebe gesteckt hat, hätte vermutlich Schwierigkeiten, die sich anbahnenden Vorgaben zu erfüllen.

Ein entsprechender Gesetzentwurf wird derzeit in Beijing in den zuständigen Ministerien diskutiert. Noch ist unklar, ob das Punktesystem tatsächlich so streng ausfallen wird. Unter anderem soll es auch beinhalten, dass die Hersteller einander Punkte abkaufen können. VW könnte dann zum Beispiel vom chinesischen Konzern BYD, der sich auf Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, Punkte erwerben, was diesem zusätzliche Einnahmen bescheren würde. Deutsche Unternehmen müss­ten dann die Einführung von E-Autos finanzieren, ohne davon einen Vorteil zu haben. Außerdem beschwert sich Gabriel darüber, dass in China auch Maßnahmen diskutiert werden, mit denen die E-Auto-Hersteller zur Ansiedlung eines Teils ihrer Produktentwicklung in der Volksrepublik gezwungen werden sollen. Da das Land inzwischen den weltweit größten Markt für PKW repräsentiert, ist das zwar naheliegend, doch der Minister sieht darin eine Diskriminierung deutscher Unternehmen.

Dies alles sind Hindernisse, die einen gleichberechtigten Warenaustausch erschweren und konterkarieren könnten. Denn es geht nicht um Peanuts. China kaufte 2015 deutsche Waren für 71,2 Milliarden Euro und war damit der zweitwichtigste Abnehmer außerhalb der EU. Gegenüber dem Vorjahr war das ein leichter Rückgang. Gleichzeitig führte die BRD nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Waren und Dienstleistungen im Wert von 91,5 Milliarden Euro aus China ein. Darüber hinaus sind 5.200 deutsche Unternehmen in der Volksrepublik und 900 chinesische hierzulande tätig.

Gaos Stellvertreterin Gao Yan beklagte dann auch am Dienstag laut dpa vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss eine »investitionsfeindliche Stimmung« in Deutschland. Chinesische Firmen haben dieses Jahr bereits elf Milliarden Euro für den Erwerb hiesiger Unternehmen ausgegeben, unter anderem für den Roboterhersteller Kuka. Dahinter mag zum einen der Wunsch stecken, Spitzentechnologie einzukaufen. Anderseits ist China inzwischen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft, ökonomisch auf Augenhöhe mit den USA. Da sind Kapitalexport und gegenseitige ökonomische Durchdringung normaler kapitalistischer Alltag, eigentlich.

Während Gabriel sich gegen einen Teil dieser Aufkäufe wehrt, beklagt er zugleich Benachteiligung deutscher Unternehmen in China. Dort wurde kürzlich, wie ebenfalls das Handelsblatt berichtete, ein Punktesystem für Ausschreibungen öffentlicher Aufträge eingeführt, das einheimische Unternehmen bevorzugt. Demnach bekommen diese zehn und Jointventures fünf Punkte Vorsprung, während allein im ausländischen Besitz befindliche Hersteller bei Null anfangen. Die Bundesregierung sieht darin eine Diskriminierung und droht indirekt, dem Land nicht den Status einer Marktwirtschaft nach Regeln der Welthandelsorganisation WTO zuerkennen zu wollen. Die Anerkennung wäre im Dezember fällig und bedeutet u. a. , dass dem Land keine Strafzölle mehr für Waren angedroht werden dürfen, die unter ihren Gestehungskosten angeboten werden. Seit den Beschwerden von EU- und US-Stahlproduzenten über chinesisches Dumping in dem Bereich ist dies wieder ein aktuelles Thema geworden.