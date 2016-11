Jenseits der Humanität

Hamburg beherbergt die größte afghanische Gemeinde Europas: Protest gegen Abschiebung am 22. Oktober in der Innenstadt Foto: Axel Heimken/dpa - Bildfunk

Welches Bundesland startet die erste Massenabschiebung nach Afghanistan? Das scheint aktuell die Frage zu sein, nachdem Anfang Oktober die EU ein »Rücknahmeabkommen« mit dem Land am Hindukusch abgeschlossen hat. Um Milliardenhilfen für den Wiederaufbau des durch jahrzehntelange Kriege zerstörten Landes zu erhalten, hatte Afghanistan in dem Papier zugestimmt, für einen »schnellen, effektiven und praktikablen Prozess für die problemlose, würdevolle und geordnete Rückkehr« von bis zu 80.000 afghanischen Flüchtlingen zu sorgen. Dafür soll sogar ein eigenes Terminal am Flughafen von Kabul gebaut werden.

In ganz Deutschland sind die Flüchtlingsräte, Beratungsstellen und Flüchtlingsinitiativen alarmiert. So erklärte der Flüchtlingsrat Niedersachsen, der Druck auf afghanische Asylbewerber sei seit Anfang Oktober »deutlich gestiegen«. In Hamburg, das die größte afghanische Gemeinde Europas beherbergt – dort leben rund 35.000 Menschen mit derartigem Migrationshintergrund –, wurde bereits für den vergangenen Donnerstag eine Massenabschiebung von bis zu 50 Afghanen per Flugzeug erwartet. Doch dazu kam es nicht.

Offenbar hält sich Hamburg, das zuletzt mit der Eröffnung des Abschiebeknastes am Flughafen Schlagzeilen gemacht hat, noch zurück. »Aber die Gerüchteküche brodelt«, stellte Rechtsanwalt Claudius Brenneisen, der für die kirchliche Beratungsstelle »Fluchtpunkt« afghanische Asylbewerber vertritt, am Dienstag gegenüber junge Welt fest. Die Stadt lasse die Betroffenen völlig im Unklaren über das weitere Vorgehen. Noch sei aus den ihm vorliegenden Bescheiden nicht zu erkennen, dass Abschiebungen unmittelbar bevorstünden, aber das könne sich schnell ändern.

Erst im Februar hatte die SPD-Grünen-Regierung der Hansestadt die sogenannte Senatorenregelung gekippt, die 2008 unter dem »schwarz-grünen« Senat eingeführt worden war. Die Regelung sah vor, dass afghanische Flüchtlinge nach 18 Monaten Duldung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen sollten. Nach einem Bericht der Welt sind in Hamburg derzeit etwa 300 Afghanen »ausreisepflichtig«. Hamburg gelte seit Jahren als bevorzugtes Ziel der Asylbewerber aus diesem Land. Von den 17.524 Flüchtlingen, die sich im August hier im Asylverfahren befanden, waren 7.493 Afghanen.

Auch in Schleswig-Holstein stellen sich afghanische Flüchtlinge und ihre Unterstützer auf Massenabschiebungen ein. Das berichtete die taz Ende Oktober. »Die Flüchtlinge und Ehrenamtlichen sind alarmiert und wenden sich öfter an uns«, zitiert das Blatt Jasmin Azazamah, Sprecherin des Flüchtlingsrates im nördlichsten Bundesland. In Bremen dagegen ist die Lage entspannter. Dort hat der »rot-grüne« Senat laut taz mehreren hundert afghanischen Flüchtlingen einen »Aufenthalt aus humanitären Gründen« zugebilligt.

Wie grotesk die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gebetsmühlenartig wiederholte Formel von den »sicheren Zonen« in Afghanistan ist, zeigt ein Blick auf aktuelle Meldungen. So teilte der US-Generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans, John Sopko, am Sonntag laut dpa mit, in dem Land seien in diesem Jahr schon mehr Soldaten getötet worden als im gesamten Jahr 2015. Von Januar bis Mitte August verloren demnach 5.523 Angehörige der afghanischen Streitkräfte gewaltsam ihr Leben, rund 5.000 waren es im Vorjahr. In einem am Montag veröffentlichten UN-Bericht heißt es, in Afghanistan flüchteten immer mehr Menschen vor dem Krieg. Bis zum 30. Oktober seien 411.327 Menschen aus ihren Dörfern vertrieben worden, meldete AFP.

Wie gefährlich die Lage in Afghanistan tatsächlich ist, verdeutlicht auch eine Broschüre von Pro Asyl, in der Details zusammengetragen wurden. Die Erkenntnisse der Menschenrechtsorganisation zeigten, so heißt es: »Die katastrophale Sicherheitssituation in Afghanistan sowie die desolate politische und ökonomische Lage gebieten es, afghanischen Flüchtlingen in Deutschland dauerhaft Schutz zu gewähren.«