Hamburg – Berlin 1:0

Am Hamburger Hafen feiert sich ein Baukonzern, im Berliner Flughafen bleibt es weiterhin ruhig und teuer Foto: Christian Charisius/dpa-Bildfunk; Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Ole, ole, ole! Hamburgs neuestes Wahrzeichen, die Elbphilharmonie ist fertiggestellt. Das ist nicht Fußball, das ist Architektur: Der Baukonzern Hochtief übergab das Konzerthaus am Montag offiziell an die Stadt. Auf der Fassade des gläsernen Baus am Hafen wurden die Lichter am Abend so eingeschaltet, dass in riesigen Buchstaben das Wort »FERTIG« zu lesen war.

Hamburg hat endlich fertig. Wäre Architektur Fußball, müsste man sagen: Im Wettbewerb um die Vollendung der größenwahnsinnigsten Baustelle ist Hamburg gegen Berlin mit seinem legendären BER-Flughafen 1:0 in Führung gegangen – durch ein Tor in der 5.098.320. Minute. Anders gesagt: Seit der Grundsteinlegung im April 2007 hat es neun Jahre und sieben Monate gedauert, bis Hochtief Vollzug melden konnte. Die Baukosten sind dabei von anfangs erwarteten 77 Millionen Euro auf inzwischen 789 Millionen gestiegen. Am BER wird seit 2006 gebaut. Die Eröffnung wird seit 2011 jedes Jahr erneut verschoben, gegenwärtig wird gemunkelt, 2018 sei »möglich«. Die Kosten werden auf 5,4 Milliarden Euro geschätzt, manche sagen sogar 6,9 Milliarden. Vorgesehen waren jedenfalls einmal 2,4 Milliarden Euro. Angeblich sind mittlerweile 73 Prozent des Flughafens fertigstellt. Ja, Architektur ist eine »Geduldsfrage«, sagte im Spiegel der Architekt der Elbphilharmonie Jacques Herzog.

Im echten Fußball ist Hertha BSC, der führende Hauptstadtklub, in der Bundesligatabelle auf Platz fünf und damit dem Hamburger SV klar voraus, der nach neun Spieltagen ohne Sieg auf dem letzten Platz langsam nervös wird. Seit langer, langer Zeit hat dieser Verein nichts mehr gerissen, dank aufgeblähtem Kader, konfusem Vorstand, grundsätzlich überschätzten Trainern und besonders zickigen Fans.

Die Geschichte der Elbphilharmonie ist der des HSV vergleichbar, eine unendliche Geschichte diverser Pannen und Fehleinschätzungen. Besonders das Verhältnis zwischen der Hansestadt und dem Baukonzern Hochtief war kurios, gerade wenn man bedenkt, was Hochtief daran verdiente. Die Bürgermeister der Hansestadt erinnerten dabei an unfähige Trainer, mit dem Unterschied, dass man sie nicht feuern konnte. Verschliss der sportlich erfolglose Hamburger SV sechzehn Trainer seit 2007, so amtierten in derselben Zeit mit Ole von Beust (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nur zwei Erste Bürgermeister, als wäre Geld für sie überhaupt kein Thema.

Bei der feierlichen Schlüsselübergabe am Montag abend freuten sich beide einen Ast. Scholz sagte, nach einer schwierigen Startphase hätten alle Beteiligten einen hervorragenden Job gemacht. Exbürgermeister von Beust meinte, Hamburg werde einen der besten Konzertsäle der Welt haben. Allerdings hätte er sich noch mehr gefreut, »wenn das schneller und billiger geworden wäre«. Immer noch reklamiert er die Idee, das Ding zu bauen, für sich. Die märchenhaften Kostensteigerungen begründete er mit einer fehlenden Detailplanung und dem Druck der Öffentlichkeit. »Der Hauptfehler ist aus meiner Sicht gewesen, dass am Anfang die Planungstiefe nicht da war«.

Von »Planungstiefe« kann auch in Berlin keine Rede sein. Auf der Auswechselbank für den weiteren Wettbewerb zwischen der größten und der zweitgrößten deutschen Stadt um den Titel der tollsten Kostenexplosion bei öffentlichen Bauvorhaben befinden sich zur Zeit: Pergamonmuseum, Staatsoper und Stadtschloss, auch Humboldt Forum genannt.