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26.03.2026, 17:06:44 / Kapital & Arbeit

Milliardendeal: Henkel kauft US-Schampoohersteller

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Wolf von Dewitz/dpa
Die Henkels wurden auch mit Krieg und Faschismus reich

Düsseldorf. Der Konsumgüterkonzern Henkel übernimmt die Premiumhaarpflegemarke Olaplex für 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro). Eine entsprechende Vereinbarung sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte Henkel mit. Demnach hätten sowohl das Management von Olaplex als auch die Beteiligungsgesellschaft Advent als größter Anteilseigner zugestimmt. 2025 habe Olaplex umgerechnet rund 370 Millionen Euro Umsatz erzielt. In Deutschland werden die Produkte vor allem in Friseursalons und online verkauft. (dpa/jW)

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