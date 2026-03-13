Rheinmetall zeigt Rüstungsgelüsten von VW kalte Schulter

Foto: Alexander Welscher/dpa Radpanzer "Boxer" soll nun doch nicht in Osnabrück gebaut werden

Osnabrück. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat ⁠kein Interesse mehr ⁠am Fahrzeugwerk von Volkswagen in Osnabrück. »Eine Übernahme des Werkes in Osnabrück ist ‌unter den gegebenen Voraussetzungen kein ‌Thema für Rheinmetall«, teilte ein Sprecher am Donnerstag ⁠mit. Das Werk hätte sich ‌für Rheinmetall zur Produktion von 6x6-Radpanzern angeboten. ​Derzeit würden keine weiteren Kapazitäten benötigt. »Um der erhöhten Nachfrage bei 8x8-Radpanzern des Modells Boxer ‌gerecht zu werden, weitet Rheinmetall seine Kapazitäten ‌in Kassel ‌aus«, ⁠fügte ⁠der Sprecher hinzu. Der Wolfsburger Autobauer hat ⁠die Fertigung des T-Roc-Cabrio in ‌Osnabrück bis 2027 verlängert. Doch ⁠danach ist die Zukunft der Fabrik mit rund 2.300 Beschäftigten offen. (Reuters/jW)