Mexiko stellt 100.000 Einsatzkräfte für WM-Sicherheit bereit

Carlos Santiago/IMAGO/ZUMA Press Wire Claudia Sheinbaum versichert die Sicherheit der WM-Gäste

Guadalajara. Mehr als 100.000 Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte sowie Drohnen, Militärflugzeuge und Sprengstoffspürhunde sollen in Mexiko im Sommer für einen sicheren Ablauf der Fußballweltmeisterschaft sorgen. »Wie Sie sehen, sind wir bestens vorbereitet«, sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum am Freitag. In Mexiko war es nach der Tötung eines Drogenbosses »El Mencho« zu Gewaltausbrüchen gekommen, die mehr als 70 Menschenleben gekostet haben. (dpa/jW)