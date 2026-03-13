Stärkste Störung der Ölversorgung jemals

Paris. Die Versorgung des Weltmarkts mit Ölprodukten ist wegen der Seeblockade der Straße von Hormus nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) so stark gestört wie nie zuvor. Die Ölproduktion in der Golfregion sei um zehn Millionen Barrel pro Tag geschrumpft, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit. Dies umfasse acht Millionen Barrel Rohöl und zwei Millionen Barrel Erdölprodukte, darunter Kondensate. »Der Krieg im Nahen Osten verursacht die größte Störung des Angebots in der gesamten Geschichte des globalen Ölmarkts«, erklärte die Energieagentur. (Afp/jW)