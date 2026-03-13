Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Aus: Ausgabe vom 13.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Generalstreik gegen Kahlschlag in Belgien

Brüssel. Die größten Gewerkschaften Belgiens riefen für Donnerstag erneut zur Niederlegung der Arbeit auf, um gegen geplante »Sozialreformen« zu demonstrieren. Von den beiden größten Flughäfen Belgiens sollte kein Flugzeug starten. Auch der öffentliche Nahverkehr wird in einigen Städten bestreikt. Der Zugverkehr für Fernzüge wurde bereits von Montag bis einschließlich Mittwoch ausgesetzt. Die belgische Regierung hatte weitreichende Maßnahmen angekündigt, um bis 2029 9,2 Milliarden Euro weniger auszugeben. Belgien, eines der am höchsten verschuldeten EU-Länder, hat sich im Rahmen der NATO-Pläne verpflichtet, seine Rüstungsausgaben drastisch zu erhöhen. (dpa/jW)

