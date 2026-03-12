Wahlen bei Mercedes im Südwesten

Stuttgart-Untertürkheim: Die IG Metall gab am Dienstag das vorläufige Ergebnis der Betriebsratswahl im Mercedes-Werk in Untertürkheim bekannt. Mit 31 von 43 Mandaten erhielt die Liste der IG Metall 72 Prozent der Sitze im Betriebsrat. Die Liste Zentrum erhält neun Mandate, die Liste UAG ’78/­Die Unabhängigen zwei Mandate und die CGM – Christliche Gewerkschaft Metall ein Mandat. Die Wahlbeteiligung von 68 Prozent nannte die IG Metall in ihrer Pressemitteilung einen Rekord und ein starkes Signal der Belegschaft für die Arbeit des Betriebsrats und der IG Metall am Standort. Die rechte Liste Zentrum hat seit der letzten Wahl 2022 zwei Mandate hinzugewonnen. Zentrum, das sich selbst »alternative Gewerkschaft« nennt und 2009 als »Zentrum Automobil« begann, hat seine Wurzeln im Mercedes-Werk Untertürkheim.

Im Sindelfinger Mercedes-Werk haben sich 61,4 Prozent von 35.460 wahlberechtigten Beschäftigten an der diesjährigen Betriebsratswahl beteiligt. Die Liste der IG Metall hat mit 80,39 Prozent der Stimmen 48 der 57 Mandate erhalten. Zentrum erhält nach dem vorläufigen Endergebnis 6,1 Prozent und damit drei Sitze im Betriebsrat. 2022 hatte Zentrum 3,9 Prozent Zustimmung erhalten. (jW)