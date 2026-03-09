Neu erschienen
Graswurzelrevolution
In der Märzausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreibt Gaston Kirsche über den Film »Made in EU« und die soziale Lage in Bulgarien. Gisela Notz erinnert an die Antifaschistin und Anarchistin Margarete Kubicka. Charlie Blackfield schreibt unter der Überschrift »Britische Regierung von Pappschildern terrorisiert« über die Repression gegen die Gruppe »Palestine Action« in Großbritannien – und über deren Aktionen. (jW)
Graswurzelrevolution, Jg. 55, Nr. 507, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net
SoZ
In der neuen Ausgabe der SoZ beschäftigen sich mehrere Beiträge mit dem Thema Militarisierung. Albrecht Kieser stellt den »Aufruf 70+« gegen Militarisierung und Kriegsdienst vor. Daniel Kreutz fragt, wann die Gewerkschaften gegen die »Agenda 2030« der CDU mobilisieren. Claudia Haydt schreibt über die »schleichende Militarisierung«, Thies Gleiss über Friedensbewegung und linke Antikriegsbewegung. (jW)
SoZ – Sozialistische Zeitung, Jg. 41, Nr. 3, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: redaktion@soz-verlag.de
IMI-Analyse
In der Analysereihe der Tübinger Informationsstelle Militarisierung beschäftigt sich Jürgen Wagner mit der Zuspitzung des deutsch-französischen Konflikts um das Kampfflugzeugprojekt FCAS und den »Auftritt der Lobbyisten«. Hier witterten »verschiedene interessierte Kreise die Chance, sich größere Anteile am Milliardenkuchen der Zeitenwende unter den Nagel zu reißen«. »Ganz vorne« dabei seien auf der einen Seite der Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie und die IG Metall, »die für einen nationalen Alleingang plädieren«. Dagegen stelle sich »die KI- und Drohnenlobby«. Sie sei zwar ebenfalls für eine weitgehende Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Frankreich, wolle aber durch eine Kooperation mit anderen Ländern Geld sparen und dieses dann in neue Technologien umleiten. Hier werde »ohne jede Scham« vorgegangen; ob das militärisch oder finanziell sinnvoll sei, frage kaum jemand mehr. (jW)
IMI-Analyse, Nr. 5/2026, 6 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, PDF-Download über www.imi-online.de
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Am Abgrund zurückgewichenvom 09.03.2026