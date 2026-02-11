Erneut zehntausende Jobs weniger in Autoindustrie

Foto: Thomas Frey/dpa Die deutsche Autoindustrie dümpelt zusehends dahin

Berlin. In der deutschen Automobilindustrie sind im vergangenen Jahr Branchenschätzungen zufolge erneut Zehntausende Stellen abgebaut worden. Demnach waren im vergangenen Jahr 726.000 Menschen im Automobilsektor tätig, wie aus vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Das waren demnach knapp 47.000 Beschäftigte weniger als im Vorjahr und fast 107.000 weniger als im Vorkrisenjahr 2019.

Bei einer Branchenumfrage gaben demnach fast zwei Drittel der befragten Unternehmen an, im vergangenen Jahr Stellen in Deutschland abgebaut zu haben. Fast jedes zweite Unternehmen reduziere auch aktuell Arbeitsplätze. Rund jeder vierte Betrieb baue lediglich in Deutschland Stellen ab, im Ausland aber welche auf. Das Land habe »eine massive Standortkrise«, kritisierte VDA-Chefin Hildegard Müller. »Die Bedingungen am Standort Deutschland und Europa verschlechtern sich zusehends, das bringt die Unternehmen und ganz besonders den automobilen Mittelstand unter Druck.« Für die Umfrage befragte der VDA eigenen Angaben zufolge zwischen dem 11. und dem 25. Januar 124 Zulieferer. (dpa/jW)