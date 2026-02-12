Total Energies übernimmt Lukoil-Raffinerie

Paris. Das russische Unternehmen Lukoil verkauft seinen verbleibenden Anteil von 45 Prozent an der Zeeland-Raffinerie in den Niederlanden. Die Raffinerie wird komplett von dem französischen Energiekonzern Total Energies übernommen, wie Reuters am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete. Der Verkauf ist auf die US-Sanktionen gegen Lukoil, die das Unternehmen unter Druck setzen, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen, zurückzuführen. (Reuters/jW)