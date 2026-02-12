Gegründet 1947 Donnerstag, 12. Februar 2026, Nr. 36
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Total Energies übernimmt Lukoil-Raffinerie

Paris. Das russische Unternehmen Lukoil verkauft seinen verbleibenden Anteil von 45 Prozent an der Zeeland-Raffinerie in den Niederlanden. Die Raffinerie wird komplett von dem französischen Energiekonzern Total Energies übernommen, wie Reuters am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete. Der Verkauf ist auf die US-Sanktionen gegen Lukoil, die das Unternehmen unter Druck setzen, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen, zurückzuführen. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.