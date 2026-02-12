Ford meldet Milliardenverlust

Detroit. Der US-Autobauer Ford teilte am Dienstag einen Verlust von 11,1 Milliarden US-Doller im vierten Quartal mit. Ursachen der hohen Verluste seien demnach zum einen, dass die durch einen Brand beim Aluminiumzulieferer entstandenen Kosten höher waren als erwartet. Weitere Faktoren seien die Belastungen infolge der US-Importzölle und der Umbau des hoch defizitären Elektroautogeschäfts. Konzernchef Jim Farley setzt nun auf einen strikten Sparkurs und eine neu entwickelte, kostengünstige Plattform für Elektrofahrzeuge. (Reuters/jW)