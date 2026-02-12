Gegründet 1947 Donnerstag, 12. Februar 2026, Nr. 36
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ford meldet Milliardenverlust

Detroit. Der US-Autobauer Ford teilte am Dienstag einen Verlust von 11,1 Milliarden US-Doller im vierten Quartal mit. Ursachen der hohen Verluste seien demnach zum einen, dass die durch einen Brand beim Aluminiumzulieferer entstandenen Kosten höher waren als erwartet. Weitere Faktoren seien die Belastungen infolge der US-Importzölle und der Umbau des hoch defizitären Elektroautogeschäfts. Konzernchef Jim Farley setzt nun auf einen strikten Sparkurs und eine neu entwickelte, kostengünstige Plattform für Elektrofahrzeuge. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.