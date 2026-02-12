Heineken streicht 6.000 Stellen

Amsterdam. Der niederländische Brauereikonzern Heineken plant in den nächsten zwei Jahren weltweit 5.000 bis 6.000 Stellen zu streichen. Das sei Teil einer neuen Strategie bis zum Jahr 2030, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen wolle künftig auf Digitalisierung und den Einsatz von KI setzen und so mit weniger Ressourcen ein höheres Wachstum erzielen. Der Absatz sank im Geschäftsjahr 2025 um 2,4 Prozent. Auch für das laufende Jahr geht der Konzern von einem »unveränderten Konsum in den meisten unserer Märkte« aus. (dpa/AFP/jW)