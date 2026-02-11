Durchsuchungen bei Händler-Netzwerk
Göttingen. Ein mutmaßlicher Shop für Artikel mit faschistischen Motiven ist von der Polizei und der Staatsanwaltschaft aufgedeckt worden. In fünf Bundesländern sowie in der Schweiz wurden dazu vergangenen Donnerstag elf Gebäude durchsucht, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen einen 43jährigen sowie fünf Komplizen. Gegen den Hauptbeschuldigten wurde ein Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die durchsuchten Gebäude befinden sich neben der Schweiz in den Bundesländern Niedersachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Bei den Durchsuchungen wurden nach Behördenangaben neben Tausenden CDs und Schallplatten auch Schlüsselbänder, Bekleidung, Sticker mit Hakenkreuzen, Hitler-Figuren sowie Schlagringe und nicht frei verkäufliche Sprengkörper sichergestellt. (AFP/jW)
