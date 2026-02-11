»Keine Planspiele« für AfD-Landesregierungen

Berlin. Das Bundesinnenministerium bereitet sich nach Angaben von Alexander Dobrindt (CSU) derzeit nicht auf mögliche AfD-Regierungen in einzelnen Ländern vor. »Wir betreiben keine Planspiele bezüglich möglicher Regierungsbeteiligungen von Parteien am rechten oder linken Rand«, sagte der Minister dem RND auf die Frage nach der Möglichkeit einer AfD-Regierung nach den Landtagswahlen 2026 laut einer Meldung vom Dienstag. (dpa/jW)