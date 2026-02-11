Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 15 / Antifaschismus
»Keine Planspiele« für AfD-Landesregierungen
Berlin. Das Bundesinnenministerium bereitet sich nach Angaben von Alexander Dobrindt (CSU) derzeit nicht auf mögliche AfD-Regierungen in einzelnen Ländern vor. »Wir betreiben keine Planspiele bezüglich möglicher Regierungsbeteiligungen von Parteien am rechten oder linken Rand«, sagte der Minister dem RND auf die Frage nach der Möglichkeit einer AfD-Regierung nach den Landtagswahlen 2026 laut einer Meldung vom Dienstag. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Antifaschismus
-
Neun Namen sollen weichenvom 11.02.2026
-
Zu antifaschistisch für die BRDvom 11.02.2026