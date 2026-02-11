Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 15 / Antifaschismus

»Keine Planspiele« für AfD-Landesregierungen

Berlin. Das Bundesinnenministerium bereitet sich nach Angaben von Alexander Dobrindt (CSU) derzeit nicht auf mögliche AfD-Regierungen in einzelnen Ländern vor. »Wir betreiben keine Planspiele bezüglich möglicher Regierungsbeteiligungen von Parteien am rechten oder linken Rand«, sagte der Minister dem RND auf die Frage nach der Möglichkeit einer AfD-Regierung nach den Landtagswahlen 2026 laut einer Meldung vom Dienstag. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.