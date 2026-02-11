Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Macron drängt auf EU-Protektionismus

Paris. Vor einem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darauf gepocht, sich gegenüber China und den USA wirtschaftlich zu behaupten. »Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt«, meinte Macron gegenüber mehreren europäischen Zeitungen, u. a. Le Monde. »Wir müssen Europa als Macht denken, die wir gemeinsam schaffen. Wir müssen uns vor dem Rest der Welt schützen können.« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.