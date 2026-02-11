Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Macron drängt auf EU-Protektionismus
Paris. Vor einem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darauf gepocht, sich gegenüber China und den USA wirtschaftlich zu behaupten. »Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt«, meinte Macron gegenüber mehreren europäischen Zeitungen, u. a. Le Monde. »Wir müssen Europa als Macht denken, die wir gemeinsam schaffen. Wir müssen uns vor dem Rest der Welt schützen können.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
