Lagarde forciert digitalen Euro

Strasbourg. EZB-Chefin Christine Lagarde hat vor dem EU-Parlament die Vorteile eines digitalen ​Euro herausgestellt. Als Mitgesetzgeber komme dem Parlament eine Schlüsselrolle bei der Realisierung zu, sagte die Französin am Montag abend in Strasbourg. »Wir als Zentralbank haben ​systembedingt keinen Zugriff auf personenbezogene ​Daten«, sagte Lagarde. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt das Jahr 2027 für ein Pilotprojekt zum digitalen Euro an. Um es voranzutreiben, ist grünes Licht aus Brüssel erforderlich. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will die EU unabhängiger von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa werden. (Reuters/jW)