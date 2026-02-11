Lagarde forciert digitalen Euro
Strasbourg. EZB-Chefin Christine Lagarde hat vor dem EU-Parlament die Vorteile eines digitalen Euro herausgestellt. Als Mitgesetzgeber komme dem Parlament eine Schlüsselrolle bei der Realisierung zu, sagte die Französin am Montag abend in Strasbourg. »Wir als Zentralbank haben systembedingt keinen Zugriff auf personenbezogene Daten«, sagte Lagarde. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt das Jahr 2027 für ein Pilotprojekt zum digitalen Euro an. Um es voranzutreiben, ist grünes Licht aus Brüssel erforderlich. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will die EU unabhängiger von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa werden. (Reuters/jW)
