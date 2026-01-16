Daimler Truck und Arquus bauen 7.000 Militär-Lkw für französische Armee

Michael Kappeler/dpa Ein Lkw vom Typ Mercedes »Zetros 1833« (Amman, 14.1.2018)

Frankfurt am Main. Daimler Truck hat gemeinsam mit seinem ​Partner Arquus einen Großauftrag ‍des französischen Verteidigungsministeriums über 7.000 Militär-Lkw erhalten. Der Auftrag umfasse die Lieferung der Fahrzeuge ‍über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Es handelt sich um eine ​militärische Variante des Mercedes-Benz »Zetros«, ​die von Arquus, einer Tochter des belgischen Maschinenbaukonzerns John Cockerill, ‌für die Anforderungen der französischen Armee angepasst wird. Das Beschaffungsprogramm soll die logistischen Kapazitäten der französischen Streitkräfte verbessern.

Die ‍Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth und im ‌französischen Molsheim gefertigt, während die militärische Ergänzung sowie die Montage geschützter Kabinen in den französischen Werken ‍von Arquus stattfindet. Der ⁠für Militäreinsätze konzipierte geländegängige taktische Lkw hat eine Nutzlast ‌von sechs Tonnen. Er kann Truppen oder Material transportieren und an verschiedene Zwecke durch Zubauten von Kränen oder Seilwinden angepasst werden. (Reuters/jW)