Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Absatz von Fahrrädern weiter rückläufig

Berlin. Die deutsche Fahrradindustrie kommt nicht in Tritt: »Die erhoffte Wende ist ausgeblieben. Die Absätze sind 2025 noch einmal gefallen«, sagte der Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbands, Burkhard Stork, dem Handelsblatt vom Freitag. Im Jahr 2024 war die Zahl der verkauften Fahrräder im vierten Jahr in Folge gesunken, um 2,5 Prozent auf 3,85 Millionen Stück. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.