Absatz von Fahrrädern weiter rückläufig

Berlin. Die deutsche Fahrradindustrie kommt nicht in Tritt: »Die erhoffte Wende ist ausgeblieben. Die Absätze sind 2025 noch einmal gefallen«, sagte der Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbands, Burkhard Stork, dem Handelsblatt vom Freitag. Im Jahr 2024 war die Zahl der verkauften Fahrräder im vierten Jahr in Folge gesunken, um 2,5 Prozent auf 3,85 Millionen Stück. (AFP/jW)