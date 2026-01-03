Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Hongkonger Baumafia im Visier der Behörden

Hongkong. Im Zuge verstärkter Kontrollen im Bausektor nach dem ​verheerenden Hochhausbrand mit 160 Todesopfern im November hat die Antikorruptionsbehörde in Hongkong 21 Menschen festgenommen. Es bestehe der Verdacht auf Korruption bei Gebäudesanierungen, teilte die Behörde am Freitag mit. Es handle sich um Mittelsmänner, Projektberater, Bauunternehmer und Mitglieder der Eigentümervertretungen von zwei Wohnanlagen. Sie sollen Teil eines mit dem Verbrechersystem der »Triaden« ​verbundenen Korruptionsnetzwerks sein. (Reuters/jW)

