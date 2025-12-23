Weltgrößtes AKW in Japan vor Wiederanfahren

Tokio. Japan bereitet rund 15 Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima das Wiederanfahren des weltgrößten Atomkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa am Japanischen Meer vor. Das Parlament der Präfektur Niigata stimmte Gouverneur Hanazumi Hideyo zu, die Inbetriebnahme zu genehmigen. Nach dem Super-GAU 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis waren in Japan alle 54 Reaktoren im Land abgeschaltet. (dpa/jW)