Weltgrößtes AKW in Japan vor Wiederanfahren
Tokio. Japan bereitet rund 15 Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima das Wiederanfahren des weltgrößten Atomkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa am Japanischen Meer vor. Das Parlament der Präfektur Niigata stimmte Gouverneur Hanazumi Hideyo zu, die Inbetriebnahme zu genehmigen. Nach dem Super-GAU 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis waren in Japan alle 54 Reaktoren im Land abgeschaltet. (dpa/jW)
