Klimaklage gegen Schweizer Zementkonzern

Zürich. Ein Gericht in der Schweiz wird sich Aktivisten zufolge mit einer Klimaklage von Bewohnern einer vom steigenden Meeresspiegel bedrohten indonesischen Insel gegen den Zementkonzern Holcim befassen. Es sei das erste Mal, dass ein Schweizer Gericht eine Klage gegen einen multinationalen Konzern im Zusammenhang mit dem Klimawandel zulasse, teilten Nichtregierungsorganisationen am Montag mit. Das Kantonsgericht in Zug sei auf alle Punkte der Klimaklage eingegangen, die von vier Fischern eingereicht worden sei. (AFP/jW)