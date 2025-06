Bund will Gasspeicherumlage aus Transformationsfonds zahlen

Marijan Murat/dpa Bisher mussten Verbraucher die Gasspeicherumlage zahlen

Berlin. Die Bundesregierung will Kosten für die Versorgungssicherheit beim Gas künftig durch den Klima- und Transformationsfonds (KTF) abdecken. So soll aus dem Fonds die Gasspeicherumlage bezahlt werden, die für die Verbraucher abgeschafft werden soll, wie aus dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes hervorgeht, der Reuters am Mittwoch vorlag. 2024 wurden von Haushalten und Industrie rund drei Milliarden Euro für die Umlage für die Gasspeicherung aufgebracht. Die dem Fonds entnommenen Mittel fehlen dann aber für die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft und die Förderung erneuerbarer Energien. Dafür sollen Einnahmen aus der Versteigerung von Flächen für Offshore-Windparks für die Transformation eingesetzt werden. Bis zu 200 Millionen Euro aus den Einnahmen sollen in den Jahren 2025 und 2026 weiter dem Meeresschutz zufließen. Was aber darüber hinausgeht, soll im Bundeshaushalt den klimafreundlichen Wirtschaftsumbau stärken. Zuletzt hatte die Versteigerung einer Fläche dem Bund rund 180 Millionen Euro eingebracht. Das Begleitgesetz soll zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2025 und den Eckwerten für 2026 im kommenden Monat vom Kabinett beschlossen werden. (Reuters/jW)