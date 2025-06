Bergmann-Klinik: Verdi begrüßt Rückführungen

Berlin. Vor der entscheidenden Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch hat Verdi die geplante Rückführung und Integration der Servicegesellschaft sowie des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann begrüßt. Besonders erfreut hat die Gewerkschaft am Mittwoch, dass das MVZ künftig nicht mehr als »Enkeltochtergesellschaft«, sondern als fester Bestandteil der Poliklinik geführt werden soll. »Die Entscheidung, auf tarifliche Standards zu setzen und die gültigen Tarifverträge des Klinikums Ernst von Bergmann auch im MVZ anzuwenden, ist ein wichtiger und richtiger Schritt«, erklärt Mike Döding, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Potsdam-Nordwestbrandenburg. »Damit wird endlich der tariflose Zustand beendet.« Verdi werde sich weiterhin für eine vollständige Rückführung aller ausgelagerten Bereiche in die tarifgebundene Struktur des Klinikums einsetzen, heißt es weiter. (jW)