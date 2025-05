Eishockey-WM: DEB-Team 1:5 gegen die Schweiz

Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa Das Schweizerische Team jubelt (Herning, Dänemark, 15.5.2025)

Herning. Deutschland hat bei der Eishockey-WM im vierten Vorrundenspiel den ersten heftigen Rückschlag erlitten. Ohne den verletzten NHL-Star Lukas Reichel verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen den Erzrivalen Schweiz nach einem katastrophalen Mittelabschnitt mit 1:5 (0:0, 0:4, 1:1).

Im dänischen Herning traf am Donnerstag nur Marc Michaelis (59.) in Überzahl für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes, für die es am Samstag gegen die USA weitergeht. Für die Schweiz erzielte Ex-NHL-Stürmer Sven Andrighetto von den ZSC Lions Zürich einen Viererpack (26./34./35./49.).

Da das DEB-Team die ersten drei Spiele klar gewonnen hat, hat es weiterhin alle Chancen auf das Viertelfinale. Allerdings machte sich das Fehlen von Reichel bemerkbar. Für den Stürmer der Chicago Blackhawks ist das Turnier wegen einer Schulterverletzung vorzeitig beendet. (dpa/jW)