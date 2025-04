Frederick Florin/AFP/dpa In der Krise: Stahlwerk von ArcelorMittal in Florange

Paris/Luxemburg. Der Stahlkonzern ArcelorMittal streicht 600 Stellen in Frankreich. Betroffen sind Beschäftigte an sieben Standorten des Unternehmens im Norden des Landes, wie ArcelorMittal am Mittwoch mitteilte. Bislang arbeiten in den Werken rund 7.100 Menschen. Das Unternehmen verwies auf »die Krise, die derzeit die europäische Stahlindustrie trifft«. Zu seit längerem bestehenden strukturellen Problemen kommen aktuell noch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte. ArcelorMittal ist der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Der Konzern hatte im Februar angekündigt, Teile seiner Produktion in Europa nach Indien zu verlegen. (AFP/jW)