Russland meldet Brand und Explosionen in Waffendepot östlich von Moskau

Viktor Korotayev/Kommersant Publishing House/AP/dpa

Moskau. Die russische Armee hat am Dienstag Explosionen in einem großen Waffendepot in der Region Wladimir östlich von Moskau gemeldet, nachdem dort zuvor ein Feuer ausgebrochen war. »Infolge eines Brandes auf dem Gelände einer Militärbasis in der Region Wladimir ist in einem Depot gelagerte Munition detoniert«, erklärte das russische Verteidigungsministerium bei Telegram. Ersten Informationen zufolge sei der Brand durch Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit explosivem Material ausgelöst worden.

Den Angaben zufolge gab es keine Toten oder Verletzten. Eine Kommission solle die Ursache des Feuers in Barsowo klären, hieß es aus dem Ministerium weiter.

Zahlreiche in Onlinediensten veröffentlichte Videos zeigten einen großen Feuerball und dichte Rauchwolken. Auch Rettungsfahrzeuge auf dem Weg zu dem Depot waren zu sehen. Die Aufnahmen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Umliegende Ortschaften wurden evakuiert, während weitere Explosionen erfolgten. In einem Bezirk in der Region Wladimir 130 Kilometer von Moskau entfernt wurde der Notstand ausgerufen. (AFP/jW)