Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Der Mensch ist Entwicklung (Von der Ordnung der Welt III)« von Günter Pohl (im Eigenverlag erschienen).

Das Buch »Die Falle des Kalifats. Der Islamische Staat oder die Rückkehr der Geschichte« von Pierre-Jean Luizard, erschienen im Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung, haben gewonnen: Martin Neumann aus Karlsruhe und Edeltraud Kotzanek aus Erfurt.