Leinenlöser des Tages: Pedro M. V.

IMAGO/Pond5 Images

Pedro M. V. ist obdachlos und schläft gewöhnlich in einer Ecke des Flughafens von Palma de Mallorca. Am vergangenen Sonnabend gelangte er zusammen mit einem Bekannten »irgendwie« zum Yachthafen Can Pastilla und beschloss, seinen 59. Geburtstag am Ostermontag auf einem Zwölf-Meter-Segelboot mit guten Alkoholvorräten an Bord zu verbringen. Der Motorschlüssel lag herum, die Hafenausfahrt war kein Problem, die Getränke reichten, dennoch setzten die beiden einen Notruf ab, als die Wellen ihnen zu hoch wurden. Die Guardia Civil verhaftete sie am Montag und Pedro M. V. verbrachte seinen Feiertag in einer Zelle, wurde aber von einem Richter auf freien Fuß gesetzt.

Seitdem ist er Held teils epischer Zeitungsberichte – noch kein homerischer Odysseus, aber die Zeitung Ultima hora ernannte ihn bereits zum »Fluch der Karibik«-Oberpiraten Captain Jack Sparrow. Das deutschsprachige Mallorca Magazin nahm den Akt der Selbstversorgung nicht so locker, denn bei den deutschen Yachtbesitzern auf der Insel herrsche »Fassungslosigkeit«, der Schaluppendiebstahl werfe »grundlegende Fragen« auf: Wie konnten »zwei ortsbekannte Obdachlose« in den Yachthafen spazieren, an Bord gehen und das Boot starten? Wo soviel Grundlegendes passiert, fühlt sich die Familie des Bootsbesitzers »nicht mehr sicher, weder an Land noch auf dem Wasser.« Die Obdachlosen hätten »ganze Siedlungen« in der Umgebung errichtet.

Wenn so in jeder Hinsicht kein fester Boden mehr unter den Füßen ist, sind in Wirklichkeit die deutschen Bootsbesitzer gefühlt ohne Obdach und der ortsbekannten Räuberei ausgeliefert. Dazu stellte das Mallorca Magazin ein Foto, auf dem ein Polizist mit Maschinenpistole vor einem im Meer liegenden Segelboot posiert. Das könnte die politisch besonders passende deutsche Lösung für Mallorca sein: kein Boot ohne Kanone.