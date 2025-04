Israel: Raketenangriff aus dem Jemen

Tel Aviv. In Israel hat die Armee nach eigenen Angaben erneut einen Angriff aus dem Jemen abgewehrt. Eine von dort abgefeuerte Rakete habe in der Stadt Haifa sowie in weiteren Orten Luftalarm ausgelöst, teilte die israelische Armee in der Nacht zu Mittwoch mit. Die Rakete sei »wahrscheinlich erfolgreich abgefangen« worden, hieß es im Onlinedienst Telegram. Die weite Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah wollen mit dem Beschuss Israels und einer Blockade des Roten Meeres die Beendigung des Gazakriegs durchsetzen, sind aber gegenwärtig regelmäßigen Bombardements seitens der USA ausgesetzt. (AFP/jW)