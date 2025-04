Österreich: Razzia wegen Botschaftervideos

Wien. Im Tiroler Kitzbühel hat es am Dienstag morgen eine Hausdurchsuchung gegeben. Nach Informationen, die jW vorliegen, wurde die Wohnung einer Person durchsucht, die am 20. März ein Video vom israelischen Botschafter in Österreich, David Roet, aufgenommen haben soll. In dem Video, das Roet auf einer Veranstaltung in der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck zeigt, fordert dieser die Tötung von bewaffneten Jugendlichen in Gaza. Ein weiterer Teilnehmer der Veranstaltung schwärmt vom Golfspielen in Gaza. Laut Hausdurchsuchungsbefehl sollten bei der Durchsuchung Datenträger »sichergestellt« werden. Der Produzent des Videos soll sich derzeit im Ausland befinden. Wie die jW aus anonymen Quellen erfuhr, liegt derzeit jedoch kein Haftbefehl gegen ihn vor. Dieter Reinisch