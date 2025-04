Moskau: Taurus-Angriff auf russische Ziele bedeutet »direkte Beteiligung« Deutschlands

--/AP/dpa Warnt unmissverständlich: Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums (Moskau, 17.3.2025)

Moskau. Jeder Angriff mit Taurus-Marschflugkörpern auf russische Ziele würde nach Angaben des Außenministeriums in Moskau als eine »direkte Beteiligung« Deutschlands an dem Konflikt aufgefasst. »Ein Schlag mit diesen Raketen gegen russische Einrichtungen (...) wird wie eine direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen an der Seite des Regimes in Kiew aufgefasst, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt«, wurde Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag von russischen Nachrichtenagenturen zitiert. Der Einsatz der Marschflugkörper sei »ohne direkte Unterstützung von Soldaten der Bundeswehr nicht möglich«, fügte Sacharowa hinzu.

Am vergangenen Sonntag hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine in Abstimmung mit »europäischen Partnern« in Aussicht gestellt. Als Reaktion auf die Äußerungen des CDU-Chefs warnte der Kreml am Montag vor der Gefahr einer »Eskalation« des Konflikts in der Ukraine. Der scheidende Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat Taurus-Lieferungen stets abgelehnt.

Russland hatte den Westen bereits vor der Lieferung von US-Raketen des Typs ATACMS und britischen Storm-Shadow-Marschflugkörpern an die Ukraine gewarnt. Nach dem ersten Einsatz dieser Waffen bei Angriffen auf Ziele in Russland feuerte die russische Armee ihre neuartige Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik auf die Ukraine ab. (AFP/jW)