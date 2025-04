Russland: Ehemaliger Vizechef des Generalstabes muss in Haft

Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Muss für sieben Jahre ins Straflager: Wadim Schamarin

Moskau. Ein Militärgericht in Moskau hat den früheren Vizechef des russischen Generalstabs, Wadim Schamarin, zu sieben Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Er müsse die Strafe in einer Kolonie für Schwerverbrecher absitzen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag. Zudem werde ihm sein Generalsrang aberkannt. Die Staatsanwaltschaft hatte Schamarin die Annahme von Bestechungsgeldern bei der Vergabe von Staatsaufträgen vorgeworfen. Der Stabsoffizier soll die Vorwürfe gestanden haben. Zwischen 2019 und 2023 kassierte er demnach 36 Millionen Rubel (rund 380.000 Euro) von einem Unternehmen und erhöhte im Gegenzug Umfang und Kosten des staatlichen Auftrags. Schamarin wurde im Mai 2024 im Zuge des Rücktritts von Verteidigungsminister Sergej Schoigu entlassen. Seither sind mehrere ehemalige Mitarbeiter Schoigus wegen verschiedener Korruptionsdelikte angeklagt worden. (dpa/jW)