Eine Million syrischer Kinder von Unterernährung bedroht

Omar Albam/AP/dpa Bald müssen eine Million syrische Kinder Hunger leiden

Damaskus. Angesichts der eingestellten US-Hilfen sind laut Angaben der Kinderhilfsorganisation Save the Children noch mehr Kinder in Syrien von Unterernährung bedroht. »Durch die plötzliche Einstellung der ausländischen Hilfe droht mehr als 416.000 Kindern in Syrien eine schwerwiegende Unterernährung«, teilte die NGO am Mittwoch mit. Die Hilfsorganisation habe die Hungerbekämpfung in Syrien deutlich reduzieren müssen, obwohl bereits jetzt 650.000 Kinder unter fünf Jahren »chronisch unterernährt« seien. Ihr Leiter, Bujar Hoxha, rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Finanzierungslücke zu schließen. Nach Jahren des Kriegs und Wirtschaftskollaps sei der Bedarf »größer denn je«. (AFP/jW)