BRD-Kapital: USA sind von Europa abhängig

Berlin. Die USA sind aus Sicht des deutschen Industriepräsidenten Peter Leibinger in manchen Wirtschaftsbereichen auf Europa angewiesen. Als Beispiel nannte er den Maschinenbau: »Rund 70 Prozent der Präzisionsteile, die in Amerika produziert werden, werden auf deutschen oder europäischen Maschinen hergestellt«, sagte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Funke-Mediengruppe am Montag. »Es gibt im Grunde keine amerikanischen Werkzeugmaschinenhersteller mehr«, fügte er hinzu. Leibinger bezeichnete die USA als »schwierigen Kunden«, mit dem Europa in den Dialog treten und dem es Angebote machen sollte. (dpa/jW)