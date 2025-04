Lehrerin von Neonazis bedroht

Oelsnitz. Nach rechten Bedrohungen hat eine Lehrerin in Oelsnitz (Erzgebirge) eine Schule vorzeitig verlassen. Im Januar hätten drei vermummte Menschen der Lehrerin an ihrem Parkplatz aufgelauert, teilte die Leitung der Oberschule mit. Demnach wurde die Frau von den Unbekannten beleidigt, mit dem Tod bedroht und ihr die Reichskriegsflagge gezeigt. Die Täter hätten »Sieg Heil« und »Wir schicken dich ins KZ!« gerufen, sagte die Lehrerin gegenüber Zeit online (Montag). Sie wollte die Schule ursprünglich in diesem Sommer verlassen, habe nach dem Vorfall aber um eine vorzeitige Versetzung gebeten. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (dpa/jW)