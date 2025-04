Berlin: Haftstrafe für Neonazi

Berlin. Ein führender Neonazi ist in Berlin zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 24jährigen Julian M. am vergangenen Mittwoch unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung schuldig, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Der Sohn eines Bundespolizisten steht an der Spitze der Neonazigruppe »Deutsche Jugend Voran«, die politische Gegner attackierte und Paraden am Christopher Street Day störte. Die Taten seien aus »rechtsstaatsfeindlicher Gesinnung« begangen worden. M. hatte alle Vorwürfe eingeräumt. Er hatte etwa Passanten angegriffen, Drohungen verschickt und einen Mann mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Haftbefehl wurde vorerst aufgehoben, da keine Fluchtgefahr bestehe. (jW)