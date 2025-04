Festnahmen bei Greenpeace-Protest in London

Greenpeace via AP

London. Bei einem Protest von Greenpeace-Aktivisten gegen Waffenverkäufe nach Israel hat es am Donnerstag in London mehrere Festnahmen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden fünf Aktivisten wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen. Laut Greenpeace wurden sechs Menschen festgenommen, darunter einer der Vorsitzenden der Organisation in Großbritannien, Will McCallum. Die Aktivisten hatten roten Farbstoff in einen Teich vor der US-Botschaft in London gegossen. Greenpeace zufolge nahmen rund ein Dutzend Menschen an dem Protest mit biologisch abbaubarem Farbstoff teil. Die Festnahmen seien »ein weiterer Beweis dafür, dass die Demonstrationsfreiheit in Großbritannien bedroht wird«, erklärte die Organisation. Der Teich vor der US-Botschaft sei über einen öffentlichen Weg zu erreichen, die Aktivisten seien nicht in die Sicherheitszone um die Botschaft eingedrungen und hätten dies auch nicht versucht, teilte die Polizei mit. (AFP/jW)