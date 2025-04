EU will Freihandelsabkommen mit Vereinigten Arabischen Emiraten

Charlie Riedel/AP/dpa

Brüssel. Die Europäische Union und die Vereinigten Arabischen Emirate werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen beginnen. Wie die Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte, sollen sich die Gespräche mit Abu Dhabi »auf die Liberalisierung des Handels mit Waren, Dienstleistungen und Investitionen konzentrieren«. Man habe »beschlossen, Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu beginnen«, erklärte von der Leyen nach einem Telefonat mit dem Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajed. Die Vereinbarung werde die bilateralen Beziehungen stärken und zum Wohlstand der Region beitragen, erklärte sie weiter. Bei den Verhandlungen soll es laut EU-Kommission auch um eine Intensivierung der Zusammenarbeit in strategischen Sektoren wie erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff und kritische Rohstoffe gehen. (AFP/jW)