Frankreich: Premier Bayrou soll vor Untersuchungsausschuss

Stephane De Sakutin/AFP/dpa Premierminister François Bayrou will von nichts gewusst haben

Paris. Nach zahlreichen Anzeigen wegen körperlicher und sexueller Gewalt an einer katholischen Schule in Südfrankreich soll Premierminister François Bayrou vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Seine Anhörung ist für den 14. Mai geplant, wie am Donnerstag in Paris mitgeteilt wurde. Bei der Staatsanwaltschaft sind rund 200 Anzeigen eingegangen, davon 90 zu sexuellen Übergriffen. Die meisten Fälle sind wohl verjährt. Bayrou war von 1993 bis 1997 Bildungsminister. Der Premierminister weist Vorwürfe zurück, von den mutmaßlichen Gewalttaten an der Schule, die sich in der Nähe der Stadt Pau befindet, gewusst zu haben. Bayrou war damals außerdem Vorsitzender des Regionalrats und ist bis heute Bürgermeister von Pau. Er hat zudem eine persönliche Bindung an die betroffene Schule, da mehrere seiner Kinder diese besuchten und seine Frau dort zeitweise Religionsunterricht gab. Die Justiz ermittelt seit Februar gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Schule wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe gegen Minderjährige. (AFP/jW)