Trump setzt Zölle aus mit Ausnahme Chinas

Mark Schiefelbein/AP/dpa US-Präsident Donald Trump bei der Vorstellung seiner reziproken Zollsätze (Washington, 2.4.2025)

New York. US-Präsident Donald Trump hat in einer Stellungnahme auf der Plattform Truth Social erklärt, er lege seine reziproken Zölle für 90 Tage auf Eis. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von zehn Prozent gelten. Die Pause gelte ab sofort, allerdings nicht für China. Für China erhöhe Trumo die Zölle auf 125 Prozent. (jW/dpa)