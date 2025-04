Abbas: Hamas darf Israel »keine Vorwände« für Angriffe liefern

Christoph Soeder/dpa

Ramallah. Der sogenannte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die islamische Widerstandsbewegung Hamas aufgefordert, Israel keine Gründe für ein Fortführen der Angriffe im Gazastreifen zu liefern. »Hören Sie auf, der Besatzung Vorwände zu liefern, ihren Völkermord fortzusetzen«, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Die Hamas müsse aufhören, »unverantwortliche Entscheidungen« zu treffen. Nur so könnten die Palästinenser von den Folgen der israelischen Angriffe verschont bleiben.

Weiter rief Abbas die Hamas auf, »sich an die offizielle palästinensische Position und die arabischen Initiativen zu halten«. Ein von der Arabischen Liga verabschiedeter Plan für die Zukunft des Gazastreifens sieht vor, das Gebiet nach Ende des Krieges schrittweise unter die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde zu bringen. Dagegen soll die Hamas dort künftig keine Rolle mehr spielen. Die Autonomiebehörde wird von Abbas› Fatah-Bewegung dominiert - einem langjährigen Rivalen der Hamas. (AFP/jW)